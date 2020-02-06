У Чорткові запрацювала інспекція з паркування. Водіїв, які ставлять автомобілі у недозволених місцях, карають штрафами від 255 до 510 гривень.

Дотепер інспектори залишали на лобовому склі автомобіля попередження про порушення правил паркування, однак вже протягом місяця вони виписують штрафні квитанції: за дрібні порушення – 255 гривень, за більші – 510.

«Орієнтовно за 30 робочих днів виписав 46 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності та склав 18 адміністративних протоколів. Станом на 5 лютого з них оплачено чотири. Найбільше порушників на вул. Ст.Бандери поруч з костелом – там паркуються і на повороті, і на пішохідному переході. Чимало повідомлень виписав і на вул. Гончара. На сплату штрафу водію дається 30 календарних днів. Якщо ж ви готові сплатити штраф протягом 10 банківських днів з моменту винесення постанови, то сума буде на 50% меншою», – розповідає інспектор з паркування Володимир Головенчак.

У міській раді наголошують: Чортків у першу чергу – це місто для пішоходів, а не автомобілів. Залишати машини просять на спеціально відведених парковках.

Софія Романська