Сучасне педіатричне відділення відкрили у Чортківській центральній міській лікарні. Зробити у ньому капітальний ремонт вдалося за фінансової підтримки місцевих аграріїв, міської ради та інших меценатів.

– Головне завдання ремонту полягало у тому, щоб у кожній палаті маленьким пацієнтам було максимально комфортно, щоб вони почували себе як вдома та сприймали лікування без остраху, – розповіли у Чортківській міській раді. – Тому у кожній палаті є окремий туалет, умивальник, душ, якісне загальне та приліжкове освітлення, телевізор, бактерицидні лампи, кондиціонер, письмовий столик тощо; у деяких палатах – колиски для найменших пацієнтів. Кожна із палат тематично розфарбована, щоб, знову ж таки, створити додатковий затишок для дітей. Окремо створили ігрову кімнату для малечі. Особливу увагу в ході ремонту приділили новій системі опалення та електропостачання, вентиляційній та протипожежній системам.

Під час урочистого відкриття педіатричного відділення директор лікарні Ростислав Шульський вручив подяки за сприяння у модернізації лікарні, розуміння викликів і важливості медичної реформи та щиру благодійність знаним аграріям краю та представникам міськради. А директор ПАП «Дзвін», депутат Тернопільської обласної ради Василь Градовий, з нагоди відкриття нового педіатричного відділення подарував лікарні сертифікат на 20 000 гривень.

Фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці