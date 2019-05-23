Попереду в тернополян місяць, половину якого ми будемо мати вихідні, і лише 18 днів з 30 – робочих. Це більше, ніж торік.

Червневі вихідні пов’язані з святкуванням Дня Конституції та Трійці, повідомляє Т1 Новини.

Майже половину червня, саме стільки українці будуть відпочивати. З 30 календарних днів, лише 18 будуть робочими. Це зумовлено уже традиційним святкуванням Трійці та Дня Конституції України. Більшість тернополян така кількість вихідних задовольняє, хоча кажуть – зазвичай відпочивають лише державні установи, інші працюватимуть, тож швидше всього не відчують, що половину днів червня були вихідними.

Оскільки збільшиться кількість вихідних, то й вільного часу для корисного і приємного дозвілля у тернополян стане більше. В місті відбуватимуться різноманітні концерти і заходи до яких зможе долучитись кожен охочий.