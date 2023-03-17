У бою на Луганщині поліг чортків’янин Сергій Чілікін: його старший брат загинув у грудні в Бахмуті

Надійшла чергова жахлива звістка до Чортківської громади на Тернопільщині. Захищаючи Україну від московських окупантів, загинув чортків’янин Чілікін Сергій, 1974 р. н.

Сергій приєднався до лав Збройних Сил України та мужньо боронив рідну землю від російських загарбників, служив водієм взводу протитанкових керованих ракет. Командир його військової частини зазначив, що Герой протягом усього часу своєї служби сумлінно виконував військові накази та був справжнім зразком для інших захисників Батьківщини. Загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Білогорівка Луганської області. У Чорткові в Героя залишився лише рідний брат. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Нагадаємо, що старший рідний брат Сергія – Володимир Чілікін – теж загинув, боронячи Україну, 13 грудня 2022 року в Бахмуті Донецької області. Він служив у складі 93-ої механізованої бригади “Холодний Яр”.

Поховають Чілікіна Сергія на Алеї Героїв на кладовищі, що по вул. Ягільницька. Про дату та час зустрічі Героя у Чорткові повідомимо згодом.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким…

Вічна пам’ять…

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні міської ради з приводу страшної втрати.