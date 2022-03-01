Вчора у боях під містом Волноваха Донецької області загинув смертю Героя відомий медик з Тернопільщини, колишній головний лікар Гусятинської лікарні Андрій Місяць.

Про це повідомили на сторінці лікувального закладу у Фейсбуці.

“Адміністрація КНП “Гусятинська КЛ” Гусятинської селищної ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Місяця Андрія Васильовича.

Андрій Васильович користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег, був людиною доброзичливою та щирою, кваліфікованим фахівцем та хорошим другом. Саме таким він залишиться у спогадах тих, хто знав його та працював поруч із ним.

Він віддав життя за Україну рятуючи життя ближнього… Справжній Герой, який мужньо захищав нашу Батьківщину…

Поділяємо біль непоправної втрати разом з рідними та близькими, сумуємо разом з Вами, підтримуємо у годину скорботи. Хай Господь прийме його душу до Царства Небесного. Вічна пам‘ять!!!

Просимо щиро Бога за упокій його душі…. Світла пам’ять про Андрія Васильовича житиме у наших серцях… Герої не вмирають!!!”