У “білому домі” розповіли, чи можна проїхати автошляхами Тернопільщини

Дороги державного значення на Тернопільщині залишаються проїзними.

Про це повідомив в.о. начальника управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської облдержадміністрації Михайло Олійник. Проїзд забезпечують 143 одиниці техніки.

Через снігопад, який вирував минулої доби, деякі автошляхи були переметеними. Очищали дорогу 87 механізмів КДМ, 7 автогрейдерів і 29 навантажувачів. Автошляхи патрулюють 27 екіпажів.

«На дороги області висипали 912 т. протиожеледної суміші піску та солі. Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефонами: +380673544383, +380352524150. Негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок. У Тернопільській області їх 38, 2 з яких – для легкових авто. Для створення снігозахисту відремонтовано понад 1200 захисних щитів. Під час зимового періоду 2021 – 2022 років можемо залучити понад 276 одиниць техніки».

Додамо, за прогнозами синоптиків, наступної доби опадів на Тернопільщині поменшає. Температурні показники теж частково підвищуватимуться.