У Бахмуті загинув боєць з Тернопільщини: у нього залишився маленький син і вагітна дружина

5 січня у Бахмуті, захищаючи суверенітет та незалежність України, загинув боєць з Тернопільщини Дмитро Зазірський.

Дмитро родом з Києва, але від початку повномасштабного вторгнення перевіз сім’ю в Заліщики, де вони проживали останні 10 місяців. Сам чоловік з перших днів війни проходив службу у роті охорони при 4 відділі районного територіального центру та соціальної підтримки військовослужбовців. 3 тижні тому він добровільно пішов служити на передову…

У Героя залишились батьки, вагітна дружина та маленький син.

“Ми в скорботі за кожним українцем, який віддає своє життя за наше з вами мирне небо та схиляємо голови перед їхнім неоціненним подвигом.

Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Заліщицької міської ради.