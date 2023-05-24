Цими днями на Тернопільщині передбачають спекотну погоду. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями Тернопільщина перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску.

«Спостерігатиметься антициклональний характер погоди, без суттєвих опадів. По області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27° тепла. 26 травня буде хмарно з проясненнями, вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 21 – 26° тепла».

За попередніми прогнозами, тенденція з підвищення температурних показників на Тернопільщині продовжуватиметься. Вихідними у краї можливі короткочасні дощі та грози.