Мокрим снігом розпочнеться новий тиждень на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, до регіону прийде нова хвиля похолодання. Стовпчики термометрів знижуватимуться до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 квітня погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Україною.

«Очікується хмарна погода. Можливі невеликі опади: дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 1 – 6º тепла. 3 – 5 квітня вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця».

Протримається прохолодна погода майже до кінця тижня. На потепління варто розраховувати у другій половині місяця.

«Тиждень почнеться в Україні похолоданням та мокрим снігом. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, вдень лише 0+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу). Тиждень буде в Україні строкатим – переважатимуть дощі. Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода поки що не тішитиме весняним теплом і сонцем. Відчутне підвищення температурних показників передбачають аж на Великдень.