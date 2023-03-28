Вибір автомобільної резини для їзди по бездоріжжю – які типи підходять найбільше.

Які типи резини найбільше підходять для їзди по бездоріжжю

Часто автомобілісти задумуються, яку купити резину для ефективної їзди бездоріжжям. Багато виробників випускають спеціальні покришки, які відрізняються габаритами та витривалістю порівняно зі стандартними моделями для легкових моделей авто.

Для бездоріжжя шини купити можна різних типів. Шоферам необхідно заздалегідь проаналізувати умови, в яких гума буде використовуватися більшу частину часу. Потрібно враховувати тип дорожнього покриття, манеру водіння та клімат регіону, щоб купити диски та міцну резину, які без проблем зможуть справлятися із непростими завданнями.

Half Terrain (HT)

Покришки з абревіатурою Half Terrain вважаються універсальним варіантом. Таку резину купити рекомендується водіям, які в основному їздять якісними покриттями з асфальтом, і лише зрідка долають ділянки з помірним бездоріжжям.

Асиметричний протекторний малюнок забезпечує хорошу керованість машиною на середніх та високих швидкостях. Завдяки чудовій дренажній системі, на скатах НТ можна безпечно їздити у дощову погоду. Крізь великі блоки на протекторі проходять численні канали, якими зібрані у дорозі бруд і волога швидко видаляються за межі контактної плями.

Під такі шини диски можна купити будь-якого типу. Водію варто підібрати необхідний розмір, який відповідає діаметру коліс.

Головним недоліком автомобільної резини Half Terrain є підвищена шумність. Також вона не підходить для їзди суцільним бездоріжжям – в подібних умовах збільшується розхід пального, а поверхня протектора починає швидше зношуватися.

All Terrain (AT)

Цей тип покришок є повною протилежністю попереднього. Автогума All Terrain краще пристосована до їзди бездоріжжям, хоч і на асфальті демонструє непогані показники.

На протектори автомобільних шин АТ наносяться агресивніші малюнки для ефективного проходження складних ділянок. Гума дуже міцна з максимальним захистом від різного типу ушкоджень. Через об’ємні канавки бруд із рідиною виводяться дуже швидко і ефективно, що знижує до мінімуму ймовірність виникнення аквапланування на мокрій дорозі.

Їзда по асфальту супроводжується гучним шумом від контакту коліс із покриттям. Також погіршується якість розгону та подовжується гальмівний шлях, що є небезпечним для водія та інших учасників дорожнього руху. Ще один мінус резини All Terrain – через агресивність протекторного малюнка можуть вилітати у різні боки каміння та інші сторонні предмети.

Mud Terrain (МТ)

Оптимальний тип автомобільної гуми для їзди бездоріжжям – Mud Terrain. Асфальт для неї практично протипоказаний через занадто агресивний малюнок на поверхні. Такі шини купити варто водіям, які регулярно їздять по дорогах з нерівним і забрудненим покриттям.

Покришки МТ поділяються на три групи. Вибирати їх потрібно, враховуючи тип покриття, на якому найчастіше будуть експлуатуватися колеса:

Кам’янисті дороги – найкращим варіантом стануть максимально міцні шини.

Пухкий пісок – моделі з великогабаритними блоками по всій площі контактної плями та вузькими канавками між ними.

Бруд та глина – шини з дуже вираженим профілем та додатковими зачепами збоку.

На асфальтованій дорозі водій із пасажирами чутимуть гучний шум. Зношування протектора прискорюється в рази, зчеплення на сухій трасі низького рівня, під час дощу воно буде ще гіршим. Для ефективної їзди по бездоріжжю, краще купити автошини іменитих брендів. Їх ціна буде вищою, зате водії отримають якісні моделі, які переважають аналоги маловідомих виробників по більшості параметрах.