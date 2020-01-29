Незмінний бос Тернопільської “Батьківщини” підтвердив свої повноваження. У вихідні Василь Деревляний провів чергову партконференцію.

Жодної інтриги стосовно переобрання не було. Деревляний давно «зачистив» обласну ячейку від неугодних.

Щоправда, й позитиву було мало. Плани тимошенківця стати “розводящим” при новій недосвідченій владі не справдилися. ЗЕ-команда відкинула претензії біло-сердечних на місця у владній вертикалі та зачистила вертикаль від залишків тимошенківців. Сопель звільнив з насидженого місця першого заступника голови ОДА Івана Крисака, а його люди натякнули, що не мають наміру мати справи з кадровими пропозиціями Деревляного. Тому у першого заступника голови обласної ради не було що особливо розказати учасникам конференції, крім вічної мантри про опозицію до чергової нової влади. На тому й розійшлися…