З 23 липня по 1 серпня в селі Ступки Тернопільської області відбудеться освітній табір для дітей, які переїхали до регіону через повномасштабну війну в Україні.

До участі запрошуються школярі віком 10-13 років. У програмі табору — творчі та спортивні заняття, тренінги з критичного мислення, медіа- та фінансової грамотності, екскурсія по Тернопільській області та багато іншого.

За словами організаторів, сьогодні вкрай важливо створити для дітей безпечний простір, де вони зможуть навчатися, знаходити друзів з усієї України та матимуть приємні враження та спогади від спільних занять. Тому основна мета табору — допомогти батькам організувати їхнім дітям різноманітне, корисне та безпечне дозвілля на новому місці.

Програма табору передбачає освітні та розважальні заходи. Весь час діти проводитимуть разом із досвідченими менторами, фахівцями у своїх напрямках.

Кожен учасник заздалегідь має обирати навчальний курс, який бажає вивчати протягом 10 днів. Під керівництвом ментора діти зможуть опанувати обраний напрям, розвиватимуть комунікативні і творчі вміння, навчатимуться ефективно взаємодіяти з однолітками та краще пізнають свої сильні сторони для вибору майбутньої професії. Також учасники та учасниці матимуть змогу порефлексувати на теми, які найбільше їх хвилюють.

Ознайомитись зі списком навчальних курсів можливо після реєстрації.

Щоб потрапити до табору, необхідно заповнити анкету за посиланням до 20 липня.

Участь у таборі безкоштовна.

Детальніше можна дізнатися за тел. 097 25 36 550 (Ольга) або 093 18 21 737 (Анастасія).

Ініціатори проєкту — «Інша Освіта» за організаційної підтримки агенції proto produkciia у партнерстві з німецькою гуманітарною організацією Sign of Hope.