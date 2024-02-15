Сумна звістка сколихнула Тернопільщину: війна забрала відомого реконструктора Романа Кулика.

Про смерть Героя повідомив колега чортківчанина Олександр Іванюк, пишуть у групі Наш край – Чортківщина.

“На фронті загинув багатьом відомий нам друг, реконструктор та воїн Роман Кулик. Родом з Чорткова, – написав Олександр. – …Надзвичайно добрий і щедрий. Хоча нелегке життя його мало би зробити черствим і невігласом.

На жаль, ми разом багато чого не встигли зробити і відтворити, але спи спокійно… ми тебе пам’ятатимемо. Згадуватимемо, коли будемо цілитися.

Ти пішов як мужчина, як воїн! Смерть твоя, найкраща зі всіх!”.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Романа Кулика! Вічна і світла пам’ять Герою України!