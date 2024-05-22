В маленькій школі «Розумник», що у Луцьку в приміщенні торгового центру «Глобус», трапився неприємний інцидент: педагог під час заняття обізвала дитину «тряпкою».

Як повідомляє сайт новин Волині «Конкурент», про це у пабліку “Теревені про Луцьк” розповіла Аня Срібна.

«Сталась дуже неприємна ситуація в маленькій школі «Розумник», яка знаходиться на Єршова. Випадково не розрахувала час і прийшла по дитину на півгодини раніше, поки я чекала почула стільки слів що досі не вкладається в голові. Як педагог Оксана спілкується з дітьми, які потім виростають з думкою що з ними щось не так, завдяки таким вчителям! Моя сестричка ходить сюди вже досить давно, ніколи не скаржилась і справді багато чому навчилась, але це не варто того щоб потім пояснювати дитині що вона не «тряпка», що її слова чогось варті, що в неї не великі вуха. Яка б дитина не була вередлива, вчителька ні в якому разі не має права говорити такі речі!», – написала вона.

На відео чути, як педагог каже: «То ти не мужчина, ти – тряпка. Ти – тряпка, ти не відповідаєш за свої обіцянки, ти нічого не вартий».

Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» зателефонували у маленьку школу «Розумник». Слухавку підняла жінка, яка назвалася Оксаною, проте жодних коментарів жінка не надала, лише сказала: «Дякую за інформацію».

Фото ілюстративне зі сторінки маленької школи «Розумник» в інстаграмі.