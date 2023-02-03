На 12 році життя зупинилось серце лабрадора-ретривера на прізвисько Бім, котрий був першим собакою-рятувальником в лавах пожежно-рятувальної служби Тернопільщини.

Сумну звістку повідомили на сторінці управління ДСНС Тернопільщини.

Бім мав міжнародний сертифікат рятувально-пошукового собаки та був здатен відшукати потерпілого навіть в екстремальних умовах. Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті. Він не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Разом зі своїм провідником двічі працював у зоні АТО. Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині: на рахунку собаки-рятувальника 21 залучення та 19 врятованих життів.

“Сьогодні ми прощаємось з нашим чотирилапим товаришем.

Спочивай, Біме, твоя місія виконана з честю.

Дякуємо за службу!”, – ідеться у зверненні тернопільських рятувальників.