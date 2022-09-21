Офіцер ЗСУ Юрій Задоя звернувся до цивільних чоловіків з московії.

У своєму дописі в соцмережі військовий дав поради, як росіянам уникнути мобілізації та участі у війні.

“Хочу звернутись до хлопців та чоловіків РФ!

Мобілізація приведе вас до загибелі та падіння економіки країни. Бункерний дід придумав ще один спосіб звільнити Росію від росіян.

Ви не захищаєте свою країну в Україні, а дієте як окупанти і мародери. Перетинаючи кордон, пам’ятайте: тут вас чекає смерть.

Навіть Міноборони РФ підтверджує кількість загиблих в Україні.

Нагадаю також, що компенсацію за загиблих чоловіків та синів в Україні отримують фізичні особи. Звичайна мати чи дружина не можуть пройти процедуру оформлення документів, а якщо їй це вдасться, чиновники Міноборони РФ все одно відмовляються отримувати відповідну суму. Продовжуються безкінечні суди, де неможливо довести факт загибелі в Україні чи виконання бойових завдань.

Варто також зазначити, що цивільні в Росії отримують набагато більше, ніж військові…

Найпростіший спосіб уникнути мобілізації – скоїти злочин і поки триває розслідування, військові не можуть призвати вас до армії.

Другий спосіб: покинути країну.

Ну, і найпоширеніший спосіб: купити довідку лікаря про стан здоров’я.

Всі три способи дієві в Росії вимагатимуть вкладення коштів.

Але ціна людського життя набагато вища, ніж шматок паперу, на якому буде надруковано ваше судове рішення, ніж аркуш паперу, на якому ви надрукуєте свій рейс/маршрут, ніж шматочок, на якому надрукують ваш діагноз.

Закликаю: обмінюйте власне життя на папір!

В Україні немає паперів, тут є тільки чорні мішки для сміття, а захисники України автоматично перетворюють ваших співгромадян на сміття, яке тут не потрібне”.

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