Служба автомобільних доріг у Тернопільській області підписала договір на ремонт автошляху М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка за 1,12 млрд грн з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл».

Підрядник відремонтує 47,5 км автошляху між містом Бережани і передмістям Тернополя. Середня вартість ремонту одного кілометра становитиме 23,5 млн грн. Фірма надає гарантію на виконані роботи: 8 років на асфальтобетонне покриття та мости і 5 років – на дорожні огорожі. Завершити ремонт повинні до кінця 2021 року, повідомляють Наші гроші.

Окрім переможця участь у торгах взяла лише одна компанія «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Під час торгів переможець тендеру знизив вартість пропозиції на 5,7 млн грн, тобто на 0,5%. А економія на тендері 26 млн грн або ж 2,2% від очікуваної вартості.

Ще одного учасника не допустили до торгів через суперечливі вимоги тендерного комітету. Оскільки закупівлю оголосили ще у 2020 році, то Тернопільська САД вимагала, щоб учасники підтвердили свій дохід у попередньому році, тобто у 2019, у розмірі 100% від очікуваної вартості, тобто 1,1 млрд грн. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», яке мало намір взяти участь у цій закупівлі, в 2019 мало дохід 680 млн грн. Фірма поскаржилась у Антимонопольний комітет, зазначивши, що у 2020 році, отримала доходу в 1,3 млрд гривень, але скаргу не задовольнили, оскільки вимога стосувалась 2019 року.

Про підрядника

ТОВ «Онур конструкціон інтернешл» зареєстроване у Києві, власниками є громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз, а також львів’янин Олег Фаріон. Фірма є одним з найбільших підрядників на ринку реконструкції доріг в Україні, але дане замовлення перше, отримане компанією у Тернопільській області. Всього з 2020 року компанія отримала 89 державних підрядів на 15,5 млрд грн

Ця публікація стала можливою завдяки фінансовій підтримці Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the United States. Думки, висловлені в цій публікації, не обов’язково представляють думку Black Sea Trust або його партнерів.