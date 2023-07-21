Не зважаючи на війну та нестабільну ситуацію, українців та український бізнес готові підтримувати закордонні партнери. Відтак, у Тернопіль з пропозиціями співпраці приїхали турецькі бізнесмени. Робочу зустріч організували в керівництвом будівельної компанії “Креатор-Буд”.

Ертан Баштухан – голова бізнес-асоціації “Турксид” (Туреччина):

– Ми дуже раді сьогодні бути нашою делегацією у Тернополі. Взагалі ми цю поїздку планували ще 15 місяців назад. Та ми дуже віримо у перемогу України. Ми як бізнесмени Туреччини готові всіляко допомагати українському народу для перемоги.

Партнери з Туреччини пропонують розвивати логістичні центри, зокрема на Тернопіллі. В свою чергу Голова Ради директорів компанії “Креатор- Буд” Ігор Гуда подякував турецькій делегації за візит та креативні пропозиції щодо співпраці у будівельній галузі. Запевнив, що інвестування в українську економіку потрібне і на часі. Зараз компанія Креатор-Буд відбудовує селище Архангельське, що на Херсонщині. Тож сприяння і допомога будуть потрібні.

Ігор Гуда – голова ради директорів компанії “Креатор-Буд”:

– Ми можем зробити наступним чином. Зробимо перелік тих речей, які нам потрібні. Починаючи від асфальтного заводу, закінчуючи банальною плиткою. Це великий спектр речей, які нас цікавлять. Але нам треба чітка комунікація і швидке реагування.

Турецькі представники запевняють, що готові налагоджувати зв’язки з Тернопільщиною в короткі Терміни. Адже мають у будівельній сфері досвід і широкий спектр послуг.

Халіл Ердем, член бізнес-асоціації “Турксид” (Туреччина):

– Ми можемо запропонувати консалтингову підтримку. Ми консультуємо по проектах. Можемо по конкретному проекту розрахувати скільки і чого потрібно. Цим самим мінімізуємо витрати. Щоб нічого зайвого по проекту не закуповувати.

Бізнес-делегація гостює на Тернопільщині два дні. За цей час встигли познайомитись з великими компаніями та зрозуміти, з ким надалі вести переговори щодо інвестицій.

Руслан Кулик – начальник відділу міжнародного співробітництва Тернопільської обласної ради:

– Після тривалих перемовин зібрались люди, яким цікаво вкладатись в будівельну галузь, яким цікава агропромислова галузь. Два дні ми ознайомлюємо їх з підприємцями. Ми відвідали Агропродсервіс, Креатор-Буд, поспілкувались. Також намагаємось їм роз’яснити законодавство України, щоб вже найближчим часом вони заходили на ринок та інвестували в ті проекти, як їм цікаві.

Крім запропонованих проектів, Україна цікава для представників бізнес-асоціації ТУРКСИД історично. Адже більшість з делегації має кримсько-татарське коріння. А відтак, в певній мірі утотожнюють себе з Україною.