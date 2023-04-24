Цінності зможуть вивезти з собою: новий намісник Почаївської лаври розповів, чому не можна просто виселити московських попів

Призначений Української православної церкви намісник Почаївської лаври, що на Тернопільщині, розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату

Розмова з ним була оприлюднена у репортажі телебачення “Громадське”, що вийшов 23 квітня.

Він зазначив, що коли Києво-Печерську лавру віддавали в користування, то там до цього був музей, відповідно – все майно було обліковане та все передавали по опису.

“Відповідно зараз, коли в Києво-Печерській лаврі розриваються договори – точно відомо, що Московський патріархат повинен повернути державі для того, щоб воно залишилося українськими святинями та, що повинно бути після їхнього відходу”, – сказав намісник Почаївської лаври.

Додається також, що коли в 90-х роках укладався договір про користування в Почаївській лаврі, то договір цей стосувався тільки приміщень.

“Тобто, грубо кажучи, були передані тільки стіни й балансова вартість Почаївської лаври 1 млн 200 тис. гривень. Якщо зараз просто розірвати договір про користування з ними – вони мають право сказати, що повертають те, що отримали за документами, тобто тільки стіни й приміщення. А мощі, ікони, посудини, над якими звершується богослужіння, історичні цінності, які були зібрані за час існування лаври – вони будуть мати право вивезти із собою. Тому, що вони ніде не були обліковані на момент передачі”, – зазначив він.

Саме тому, зазначає призначений ПЦУ намісник лаври, з Почаївською лаврою це рішення не можна просто “рубанути з плеча” і розірвати договір. Це створить багато проблем, у тому числі для держави, щодо цих святинь.

“Тому, коли ми говоримо про Почаївську лавру, то перед тим, як розривати договір – повинна бути створена державна комісія, яка зі старих джерел встановить, яке майно було до того, як почаївська лавра була передана в користування монастиря і, що представники Московського патріархату повинні залишити, тоді коли їх зобов’яжуть виїхати”, – додав він.