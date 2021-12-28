Цей рік був успішним для кожного третього українця: результати дослідження

За результатами підсумкового річного онлайн-опитування Соціологічної групи «Рейтинг», третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів. Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.

Майже 40% українців говорять, що задоволені своїм життям, ще 30% – скоріше задоволені, близько 20% – не дуже задоволені й 11% – незадоволені зовсім. Дещо частіше про те, що вони задоволені життям, говорили молодші опитані й чоловіки. Також чим вище опитані оцінюють свій дохід, тим успішнішим на їх погляд був їх рік.

Водночас, понад 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес. Ще 29% – іноді були в стресі, 22% – рідко або дуже рідко й всього 7% – ніколи. Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

Цікаво, що у 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. Відносно часто також відчували радість, сум та гнів. Ще рідше – здивування, а найрідше – страх.

В цілому чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, задоволені своїм життя й менше переживали стресу.

Як виявилось, жінки помітно емоційніші, а тому вони відчували всі емоції частіше, ніж чоловіки. Молодь також більш емоційніша.

Емоції радості та любові до себе найбільше корелюються із задоволення від життя загалом. Тоді як страх, сум і гнів корелюються зі стресами та низькими оцінками успішності року.

Найпопулярнішим видом дозвілля у цьому році був перегляд фільмів та серіалів, а також приготування улюблених страв. Також популярним видом дозвілля було читання чи прослуховування книг та відвідування гостей.

Близько 40% відносно часто споживали алкоголь (20% не робили цього). Третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4% і це найменш популярне хобі серед опитаних. При цьому чверть часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки, ще близько 5% – робили ставки на спорт.

Близько 40% опитаних цього року грали в різні ігри, найчастіше – в ігри на телефоні, дещо менше в комп’ютерні й настільні ігри. Менше 5% грали в боулінг чи більярд.

Третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки. Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури. Чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками. Третина відносно часто відвідували церкву. Кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку.

Попри карантин відносно часто цього року українці ходили і до ресторанів – близько 20%.

За рік кожен десятий був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

12-15% в цьому році ходили по гриби чи збирали ягоди, 11% – на рибалку, 2% – на полювання.

Близько 20% займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи / грали на інструментах.

Значно рідше українці відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби – менше 10%. Відвідували театр, музеї чи виставки – близько 5%.

Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота. Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить в кафе і ресторани. Водночас, читають та ходять до церкви частіше старші.

Загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом. Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву. Водночас, чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

Майже 60% опитаних в цьому році збирали врожай овочів, фруктів чи робили закрутки. Навіть серед наймолодших таких близько половини. А серед тих, хто живе у приватному будинку, таких абсолютна більшість (близько 80%).

Результати опитування свідчать, що активне дозвілля та хобі впродовж року підвищують позитивні емоції та відчуття успішності року. Особливо це розваги, які були менш доступні у минулому році через пандемію: концерти, дискотеки, подорожі закордон.

На емоцію любові до себе найбільш позитивно впливають такі хобі як фотографія, косметичні процедури, танці й музика, відвідування кінотеатрів, а на любов до інших – концерти й подорожі Україною. Водночас, ігри (комп’ютерні чи на телефоні), алкоголь, перегляд серіалів чи спортивних подій найменше корелюють як з відчуттям любові до себе, так і до інших.

Цікаво, що дозвілля «на виїзд» більше впливає на задоволеність життям та радість, ніж такі ж активності вдома: наприклад, похід в кіно більше приносить радості, ніж просто фільми й серіали; ресторани, кафе й шашлики більше радують ніж кулінарія; заняття спортом – більше ніж перегляд матчів.

Домашні творчі хобі, наприклад, малювання, рукоділля, книги, приносять більше позитивних емоцій ніж комп’ютерні/ мобільні ігри, фільми, серіали, які в цілому найменше приносять задоволення, відчуття успішності чи любові.

З усіх активностей відвідування церкви найменше приносило опитаним радості у цьому році, і помітно менше ніж тим, хто займався просто духовними практиками.

Скоріше негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто споживали алкоголь більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших. Натомість чим частіше люди ходили в гості цього року, тим більше вони відчували позитивні емоції.

Цікаво, що якщо збір врожаю (гриби, фрукти, картопля) позитивно впливає на показник успішності й задоволеності, то ось традиція робити закрутки навпаки – люди, які робили це цього року, задоволені своїм життям помітно менше. І якщо до збирання молодь залучена активно, то роблять закрутки вже переважно старші.

В цілому ж ті, хто займався будь-якими активностями мають вище відчуття успішності й позитивності 2021 року. Тому і рибалка, і збір грибів і духовні практики, тренінги розвитку, шопінг, книги й походи також приносили в цьому році переважно позитивні емоції людям.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1600 респондентів. Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Терміни проведення: 4-7 грудня 2021 р.