Координаційний центр підтримки цивільного населення створили при Тернопільській міській раді. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.
Завдання цього консультативно-дорадчого органу – підтримувати та надавати допомогу населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, іншим постраждалим особам.
У своїй діяльності Координаційний центр виконуватиме такі завдання:
- забезпечуватиме взаємодію між виконавчими, правоохоронними та іншими державними органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань постраждалого населення;
- збиратиме та опрацьовуватиме інформацію щодо нагальних потреб та проблемних питань постраждалого населення;
- збиратиме інформацію щодо спроможності громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових, матеріальних, технологічних ресурсів, об’єктів державної та комунальної форми власності, громадських ініціатив та проектів міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг;
- проводитме аналіз діяльності надавачів соціальних послуг;
- готуватиме пропозиції щодо вирішення проблемних питань постраждалого населення, у тому числі пропозицій до відповідних цільових програм;
- контролюватиме стан вирішення проблемних питань постраждалого населення;
- співпрацюватиме з міжнародними та національними організаціями, громадськими об’єднаннями, консультативно-дорадчими органами, іншими установами та організаціями з метою вирішення проблемних питань постраждалого населення;
- визначатиме шляхи і способи вирішення проблемних питань постраждалого населення, готуватиме та подаватиме відповідні пропозиції;
- інформуватиме населення щодо діяльності Координаційного центру та стану виконання відповідних цільових програм.