Координаційний центр підтримки цивільного населення створили при Тернопільській міській раді. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Завдання цього консультативно-дорадчого органу – підтримувати та надавати допомогу населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, іншим постраждалим особам.

У своїй діяльності Координаційний центр виконуватиме такі завдання: