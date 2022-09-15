Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб «ЯМаріуполь» відкрили у Тернополі на площі Героїв Євромайдану, 9. Це уже 13-й осередок, який запрацював в Україні. У ньому надають підтримку жителям Маріуполя, які поселилися та будуть поселятися у нашому місті.

– Дякую за підтримку і допомогу у відкритті цього Центру, – сказав Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. – Концепція осередку у Тернополі: маріупольці працюють заради маріупольців. Тут працюють психологи, юристи, лікар, надають інформацію з будь-яких питань, які виникають у людей, в тому числі соціального захисту. Тут можна отримати ліки, гуманітарну допомогу, гігієнічні набори тощо. У центрі працює дитяча кімната, де батьки можуть тимчасово залишити дитину, щоб вирішити ті чи інші питання. За три місяці роботи у різних містах нас відвідало вже більше 100 тисяч маріупольців, на їх підтримку спрямовано 216 мільйонів гривень. Тут є душа Маріуполя, яка повертає життя шановним маріупольцям.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зауважив, що маріупольці показують приклад усім іншим містам, як дбати про своїх людей. Також наголосив на тому, що зі свого боку міська рада готова до співпраці з Центром та робитиме усе можливе, щоб маріупольці соціалізувалися в нашому місті.

У Тернополі центр «Я Маріуполь» працює з 08:00 до 18:00 години, вихідний – неділя. Отримати додаткову інформацію можна у контакт-центрі за телефонами: +38(050) 345-15-55, +38(067) 345 -15-55. Дзвінки приймаються з 08:00 до 17:00 години.

Центри підтримки маріупольців також працюють у Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Кропивницькому, Хмельницькому, Івано-Франківську, Калуші, Одесі, Львові, Кривому Розі, Черкасах.