Тернопільські депутати під час сесії проголосували за зміну типу навчального закладу – класичної гімназії. Тепер цей навчальний заклад став ліцеєм.

Про це повідомила речниця міської ради Мар’яна Зварич, передає Суспільне.

За питання “Про зміну типу і найменування Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області та затвердження Статуту. Підтримали рішення 37 депутатів, утрималися троє.

“Ліцей – це підвищення статусу закладу”, — сказала начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

“Нічого не зміниться для працівників та учнів закладу”, — розповів міський голова Сергій Надал.