Команда Ветеран Хаб запускає освітню платформу, яка спростовує міфи навколо психічного здоров’я та закликає ветеранів і ветеранок, захисників і захисниць та їхніх близьких не соромитися звертатися по фахову підтримку. Оскільки психічне здоров’я — невіддільна складова здоров’я загалом і дбати про себе дуже Ок.

На платформі Це Ок захисники та захисниці можуть дізнатися більше про природу своїх переживань та станів, про методи сталої психологічної підтримки та доказовий підхід у медицині й психотерапії. Платформа покликана допомогти зрозуміти себе та отримати фахову підтримку.

Ветерани й ветеранки знайдуть інформацію, яка допоможе краще зрозуміти свій психологічний стан у перші місяці після повернення до цивільного життя, та дізнатися, як можна себе підтримати. Для їхніх близьких на платформі є великий розділ, що пояснює, як можна подбати про себе, підготуватися до зустрічі з партнерами та відбудовувати стосунки після возз’єднання. Матеріали доповнені чеклистами та відео.

Для фахівців з психічного здоров’я зібрані протоколи лікування розладів і травм внаслідок війни від Міністерства у справах ветеранів США (VA) й Міністерства оборони США (DOD), які Ветеран Хаб переклав українською. Завантажити вільно їх можна за посиланням.

Переходьте на сайт за лінком та пам’ятайте, що піклуватися про себе — Це Ок.