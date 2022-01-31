Необхідна допомога на лікування трирічного Матвійка Гойнацького з Тернопільщини.

У дитини виявили злоякісну пухлину. Лікування дуже дороге, сім’я уже вичерпала усі наявні кошти.

Оголошення про збір допомоги опублікували на сторінці Фортеця Благодійності.

“Маленькому трирічному ангелику зі Скали-Подільської дууууже потрібна наша з вами допомога!

Просимо усіх чуйних до чужої біди людей відгукнутися і перерахувати промінчик підтримки на картку мами Матвійка:

5457 0822 7605 1625

Гойнацька Ольга Вікторівна

А ось посилання на сторінку тата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008830020620

І мами: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056825677473

Дуже просимо про вподобайки, коментарі та поширення! Адже так більше людей зможе відгукнутися”, – ідеться у повідомленні.