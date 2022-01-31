Необхідна допомога на лікування трирічного Матвійка Гойнацького з Тернопільщини.
У дитини виявили злоякісну пухлину. Лікування дуже дороге, сім’я уже вичерпала усі наявні кошти.
Оголошення про збір допомоги опублікували на сторінці Фортеця Благодійності.
“Маленькому трирічному ангелику зі Скали-Подільської дууууже потрібна наша з вами допомога!
Просимо усіх чуйних до чужої біди людей відгукнутися і перерахувати промінчик підтримки на картку мами Матвійка:
5457 0822 7605 1625
Гойнацька Ольга Вікторівна
А ось посилання на сторінку тата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008830020620
І мами: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056825677473
Дуже просимо про вподобайки, коментарі та поширення! Адже так більше людей зможе відгукнутися”, – ідеться у повідомленні.
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