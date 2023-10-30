У Тернополі триває процес об’єднання трьох медичних установ.

Йдеться про злиття в один заклад Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, міської комунальної лікарні №3 та Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру. Реорганізація цих установ відбувається на вимогу постанови Кабміну в рамках третього інфраструктурного етапу реформи охорони здоров’я, який передбачає створення кластерних закладів. Рішення «Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств» депутати прийняли на сесії у вересні цього року.

– У Тернополі має бути дві кластерні лікарні, – каже Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Одне об’єднання вже відбулося: тернопільську міську комунальну лікарню №3 і тернопільський міський лікувально-діагностичний центр приєднали до міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Ці лікувальні установи продовжують працювати і надавати медичні послуги у звичному режимі. Після завершення процесу реорганізації буде одна кластерна лікарня швидкої допомоги, яка надаватиме медичну допомоги щонайменше за двадцятьма напрямками. Усі робочі місця зберігаються, всі працівники будуть працювати, як і працювали. Будемо відкривати нові стаціонарні відділення.

Директор міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський повідомив, що новий штатний розпис практично завершений. Нікого з працівників приєднаних закладів звільняти не будуть. Не буде також дублювання однакових відділень, натомість, з’являться нові.

– На базі лікарні №3 плануємо відкрити кардіологічне, ендокринологічне і офтальмологічне відділення, – додає Ярослав Чайківський. – Там залишається відділення реабілітації для жителів громади, і ще одне реабілітаційне відділення буде для військових. Зараз є два відділення профоглядів: у лікарні №3 і лікувально-діагностичному центрі. В результаті реорганізації створимо єдине відділення профоглядів. Така ж ситуація з лабораторіями, які є в кожній лікувальній установі. Говоримо про створення єдиної лабораторії і пунктів забору крові. Це дозволить економити кошти та, сконцентрувавши в єдиній лабораторії обладнання, робити всі обстеження в повному обсязі та високої якості. Кластеризація або створення багатопрофільних закладів – це не щось нове, це світова практика. Якщо у нашій лікарні ми обмежувалися наданням допомоги за 5-6 видами послуг, то після об’єднання пацієнт, звернувшись в одну установу, зможе отримати консультацію чи допомогу усіх фахівців.