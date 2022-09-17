У Збаражі організували XVI Міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби пам’яті Олександра Короля та Назарія Бойка. Змагання провели, щоб підтримати Збройні Сили України.

До міжнародного турніру долучилося близько 300 борців у віковій категорії U-15 зі Словаччини та різних областей України, зокрема, Тернопільської, Львівської, Харківської, Київської, Одеської та інших.

«У цей непростий час кожен допомагає нашим бійцям у своїй ніші. Сьогодні, проводити такі змагання під Українським Стягом – це велика заслуга Збройних Сил України. Ми віримо, що перемога вже близько і демонструємо свою незламність всьому світу. У спорті виховується, витривалість, патріотичність, міць та виховується сталевий дух. З таким поколінням Україна тільки розвиватиметься», – зазначив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів області Андрій Човган.

Додамо, такі змагання у Збаражі проводять 16-ий раз поспіль. Фінальні поєдинки зібрали найсильніших борців.