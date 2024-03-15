12 березня передали для Героїв-захисників з військової частини Тернополя додаткове розвідувальне обладнання. Це три квадрокоптери DJI Mavic 3T.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За словами міського голови, загальна вартість розвідувальних дронів складає понад 585 001, 26 грн.

«Знову передаємо дрони на фронт. На звернення військових, в рамках програми «Обороноздатність», передали три квадрокоптери DJI Mavic 3T загальною вартістю понад 585 001, 26 грн. Техніка відправляється на фронт до одного з підрозділів, де служать тернополяни. Дякую платникам податків! Завдяки вам, хлопці бʼються, знищують ворога, працюють на перемогу!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

12 березня міська рада оголосила тендер на закупівлю нової партії розвідувальних дронів. Цього разу для наших Героїв-захисників закуповуємо ще 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro. Також на днях розпочались закупівлі ще шести квадрокоптерів DJI Mavic 3Т (деталі тут) та 18 квадрокоптерів DJI Mavic 3 (деталі тут) на загальну суму понад 2,5 млн грн.