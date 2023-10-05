Три місяці пошуків, сліз і сподівань: на Тернопільщині зустрінуть тіло захисника, котрий загинув ще у червні

У пʼятницю, 6 жовтня, назавжди додому повернеться наш земляк, військовослужбовець, житель селища Підволочиськ Володимир Пелипів, який загинув на Донеччині.

Боєць вважався зниклим безвісти від 30 червня цього року. Рідні не втрачали надії на те, що він знайдеться живим та неушкодженим. Три місяці пошуків, велика кількість проведених ДНК-експертиз, сліз та сподівань. На жаль, підтвердилося найгірше…

Завтра в 11-й годині кортеж з тілом Героя зустрінуть біля памʼятника Ангелу Хоронителю у Підволочиську. Далі процесія попрямує на рідне подвірʼя загиблого по вулиці Українська, 14. Звідти – у Собор, а орієнтовно о 12-й годині в храмі розпочнеться чин похорону.

Володимир буде похоронений на кладовищі у селищі Підволочиськ по вулиці Шептицького, біля загиблих воїнів, які знайшли свій останній спочинок на рідній землі.

“Прийдімо всі та схилімо голови в молитві, відаймо честь воїну, який до останнього подиху відстоював нашу з вами свободу”, – звертаються до всіх у Підволочиській селищній раді.