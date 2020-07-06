Двоє травмованих та три побитих автівки – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у суботу, четвертого липня, на дорогах Тернопільщини.

Інформація про аварію на трасі Стрий-Кропивницький-Тернопіль-Знам’янка надійшла на лінію “102” близько першої години ночі. Неподалік села Смиківці зіткнулося три автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2101, рухаючись в напрямку Хмельницького, порушив правила дорожнього руху та перетнув дві суцільних смуги, аби здійснити маневр розвороту. Як результат – виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою Citroen Xsara Picasso та Skoda Octavia.

В результаті удару з тілесними ушкодженнями в реанімаційне відділення госпіталізували водія з ВАЗу. У двадцятитрирічного чоловіка медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс та тупу травму живота.

Звернувся за меддопомогою і кермувальник з Citroen(у). У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.