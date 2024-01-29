На Тернопільщині розшукують трьох підлітків, котрі напередодні вийшли з дому та не повернулися.

Зниклі діти – мешканці села Переволока колишнього Бучацького району. Підлітки 2009, 2010 та 2011 років народження. 28 січня вони вийшли з дому і досі не повернулися.

До пошуково-рятувальної операції залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки з Бучацького гарнізону ДСНС. Також в пошуках беруть участь 15 поліціянтів та 20 добровольців з числа місцевого населення.

“Звертаємося до громадян: якщо у вас є будь-яка інформація, пов’язана із зниклими неповнолітніми громадянами, негайно повідомляйте екстрені служби”, – закликають рятувальники.

Про зникнення підлітків повідомили і в поліції.

“Працівники Чортківського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування неповнолітніх Приймак Богдана Васильовича 2009 року народження, Швиткого Богдана Петровича 2010 року народження та Непіп Володимира Володимировича 2011 року народження. Діти 28 січня вийшли з дому села Переволока, Бучацької громади і назад не повернулися.

Приймак Богдан Васильович був одягнений: чорна куртка, штани синього кольору з червоними вставками.

Швиткий Богдан Петрович був одягнений: коротка темно-синя куртка, темно-сіра шапка, штани-джинси синього кольору.

Непіп Володимир Володимирович був одягнений: чорна балонова куртка, Шапка синього кольору, чорні штани, чорні чоботи.

Якщо ви бачили дітей, знаєте про їхнє місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номерами телефонів: 098-478-30-07 або на лінію 102!”, – ідеться у зверненні правоохоронців.