Того трохи похмурого суботнього ранку люди в пожвавленому районі міста були зайняті своїми звичними справами. Дві тітоньки обговорювали різницю в цінах на овочі на ринку і в розташованому поруч магазинчику. Літній чоловік вперто і безуспішно намагався видобути хоч краплину води з помпи у свою пластикову каністру, завзято рухаючи архаїчною на вигляд рукояттю вгору і вниз. Зграйка хлопців і дівчат у відповідному нинішній молодіжній моді “прикиді” з веселим шумом швидко промайнула поруч. Молоденька матуся суворо вичитувала свого білявого карапуза за те, що той уже вдруге примудрився грунтовно залізти в болото. Люди на зупинці витягували шиї, вдивляючись, чи не їдуть вже потрібні їм маршрутка і тролейбус. Біля згаданого овочевого магазинчика зупинився пікап, і водій заходився вивантажувати ящики з різнокольоровою вітамінною поживою. Звичний життєвий ритм звичайного району міста. Нічого особливого.

Буквально через лічені миті це відчуття зникає. Лунає різкий звук сирени поліцейського автомобіля. Він їде попереду процесії з двох автівок темного захисного кольору і однієї білої, схожої чи то на швидку, чи на реанімобіль якоїсь небаченої раніше конструкції. Кортеж проїжджає повз мене, і я встигаю прочитати на вікні однієї з автівок напис “Вантаж 200”. Зненацька далека наразі війна немовби махнула біля обличчя чорним крилом смерті. Здалося, що й люди навколо мимоволі притихли…

Скільки було в тій сумній процесії отого “вантажу 200”? Не знаю. Може, один, може – декілька. У нього (у них) залишилися міцно взяті нині в жорстокі обійми горем матері, батьки, сестри, брати, дружини, діти, близькі родичі. Горем, єдиним порятунком від якого зараз будуть гіркі сльози, які хоч якось вберігають ладне ось-ось розірватися серце. Він, той, що безмовно лежить у “вантажі 200”, теж міг, напевно, сьогодні обговорювати з товаришем кляті ціни, торгуватися з продавцем у овочевому кіоску, гуляти з маленьким сином і картати того за те, що вліз у болото… Міг, але йому випала інша доля: стати у тяжкий час на захист країни і покласти голову в цій борні.

Цікаво, чи всі, проводжаючи очима похмурі автівки, що рухалися вниз дорогою у супроводі поліцейської сирени, усвідомили в ту мить, що саме йому, отому у “вантажі 200” ми всі найперше зобов’язані тим, що можемо суботнім ранком займатися в своєму місті звичними справами?

Скинувши з себе заціпеніння, я глянув у бік, звідки долинув веселий гамір. Група хлопців спускалася вулицею, щось жваво, голосно і зі сміхом обговорюючи. Для них та інших навколо життя продовжувало буяти. Подивившись у протилежний бік, побачив, як внизу, біля перехрестя, кортеж ледь пригальмував. Знову почувся різкий звук сирени, і мені здалося, що я здалеку бачу на вікні темного автомобіля моторошний напис “Вантаж 200”.

Символ життя, яке забрала війна…