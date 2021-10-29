Протягом десяти днів у Тернопільській громаді зареєстрували більше тисячі хворих на COVID-19.

Про це повідомив завідувач Тернопільського міськміжрайонного відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Мамчур. За його словами, транспорт – найбільш небезпечний та ризикований об’єкт для інфікування.

У лікарнях Тернополя перебуває понад двісті хворих на COVID-19. Більшість з них важкому стані та потребують кисневої підтримки. Як зазначив Ігор Мамчур, останнім часом значно почастішали госпіталізації.

«Я звернувся з проханням до голови штабу для боротьби з коронавірусом Сергія Надала підсилити деякі міри, які перш за все необхідні. Прості заходи, зокрема контроль та дотримання температурного режиму в усіх закладах, без винятку. Необхідно вживати заходів особистої безпеки, особливо у громадському транспорті. Оскільки це щоденно впливає в сумну статистику COVID-захворюваності. За останні 10 днів в Тернопільській міській громаді зафіксовано рекордну кількість випадків коронавірусної хвороби – у 1175 осіб підтверджено COVID-19, переважно методом ПЛР. За цей час область досягнула «чорної» цифри – 25 летальних випадків від COVID-19. Це максимальне число летальних випадків за час пандемії».

Нагадаємо, з 1 листопада громадський транспорт може працювати за умови 100% вакцинації водіїв. Пенсіонери на пільгових умовах можуть їздити лише у визначений час: з 10 до 16.00. Обмеження не діятимуть у вихідні та святкові дні. Посадка у громадський транспорт буде першочерговою лише для учнів.