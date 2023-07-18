Сьогодні у Дністрі знайшли тіло юнака, котрий зник під водою ще вчора. Пошукові роботи завершено.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Нагадаємо, трагедія сталася вчора надвечір у селі Зозулинці Заліщицької територіальної громади. Під час купання у Дністрі почали тонути троє підлітків – 2007, 2005 та 2004 років народження. 18 річну дівчину та 19 річного юнака врятував місцевий мешканець, котрий став очевидцем події. Ще один, 16 річний хлопець, зник під водою.

Того ж дня до пошуків зниклого було залучено рятувальників та водолазів. Долучилися й місцеві мешканці. На жаль, вчора пошуки результату не принесли. Сьогодні їх продовжили. Тіло юнака близько 17:40 виявили у воді місцеві жителі.