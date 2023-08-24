Ще одне життя забрала вода на Тернопільщині.

23 серпня на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління надійшло повідомлення від чергової медсестри КНП “Борщівська міська лікарня” про те, що в морг лікувального закладу доставлено тіло жителя селища Скала-Подільська Чортківського району, 1962 року народження.

Як виявилося, чоловік зранку поїхав рибалити на ставок у селі Лосяч Скала-Подільської. Коли родичі зателефонували до нього, той не відповів. Схвильовані рідні прибули до ставка і виявили тіло чоловіка у воді без ознак життя.

Обставини та причини трагедії встановлюються.

“Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до жителів і гостей краю: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно”, – наголошують рятувальники.