Трагедія сталася в Шумському районі. Там під час гасіння пожежі виявлено двох загиблих.

О 06:37 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Бірки Шумського району.

Як повідомляють у ДСНС, на місце події оперативно виїхав черговий караул. Прибувши на місце виклику та провівши розвідку, рятувальники виявили двох осіб без ознак життя.

Площа пожежі складала 12 м. кв. Пожежу вдалось швидко приборкати, а о 7:10 – повністю ліквідувати.

Обставини трагедії встановлюються.