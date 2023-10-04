Антициклон Tora йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься суха та сонячна погода. Втім, середньодобова температура повітря поступово знижуватиметься.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 5 жовтня погоду області визначатиме північно-західна периферія антициклону. На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів, вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9°, вдень 15 – 20°.

«Масштабна область високого атмосферного тиску – антициклон на ім’я Tora захопить 5-го жовтня територію України. У нас опадів не передбачається, повсюди буде суха погода. Температура повітря потихеньку “з’їжджає” вниз, хоча ще порівняно комфортна. У четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17 +22 градуси. Вночі, звичайно, вже відчутно холодно: +6 +10 градусів. З найближчого синоптичного майбутнього, 6-7 жовтня – без кардинальних змін, хіба що місцями невеликий дощ. А ось у неділю я б радила зайнятися чимось краще вдома, бо – дощі, а на заході похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у жовтні на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива погода. Втім, теплих сонячних днів синоптики передбачають чимало.