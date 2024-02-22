ТОП вакансій лютого на Тернопільщині: пропонують до 50 тисяч гривень зарплати

Водії, кухарі, продавці – у лютневому топі вакансій на Тернопільщині.

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості зараз пропонують шукачам роботи більше 1,2 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них, кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я, надання соціальної допомоги, транспорту, освіти.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, кухар, продавець, вантажник, медсестра, швачка, бухгалтер, начальник відділу поштового зв’язку, двірник, укладальник-пакувальник.

У топі зарплат на вільних робочих місцях:

50 тис. грн – водії автотранспортних засобів (на деяких підприємствах);

40-45 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;

30-31,8 тис. грн – інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник виробничої лабораторії, головний інженер;

26-28 тис. грн – оператори лінії у виробництві харчової продукції (м’ясних продуктів), монтажник устаткування зв’язку, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за телефоном «гарячої лінії» – (063) 5765756.