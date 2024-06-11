На початок червня роботодавцям області найбільше потрібні водії, продавці, швачки, кухарі, бухгалтері, листоноші, лікарі та медсестри. Всього актуальними є 1,9 тисяч вакансій.

Про це повідомила начальник відділу аналітики і статистики Тернопільського обласного центру зайнятості Олена Терещук.

– У топ-вакансій за розмірами зарплат увійшли: 45 тисяч гривень – головний бухгалтер, – розповіла Олена Терещук. – 30-35 тисяч гривень пропонують водіям, інженеру-конструктору, начальнику виробничої лабораторії, шеф-кухарю, модельєр-конструктору; 25-28 тисяч може отримувати економіст, ветлікар, дизайнер, керівники відділення, магазину, цеху; слюсарі; оператор лінії на виробництві м’ясних продуктів; монтажник устаткування зв’язку, електрик; рихтувальник; оператор устаткування залізобетонного виробництва. До 24 тисяч готові платити лікарям різних спеціальностей, фармацевту; агроному; формувальнику залізобетонних виробів; оператору ліній верстатів та установок; екскаваторнику; токарю. Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

В обласному центрі зайнятості також є окремі категорії пропозицій роботи. 18 вакансій з житлом: 17 у Тернопільському районі та одна у Бучачі. Потрібні швачки, оператори, шеф-кухар, кухар, охоронник, водій, різьбяр по каменю, модельєр-конструктор, офіс-адміністратор, технік-оптик, ветлікар. У Тернополі є вакансії з вахтовим методом роботи для охоронців об’єктів. Вахта: 20 на 10 днів і 30 на 15. Є 202 вакансії відновлення: плетіння маскувальних сіток та «кікімор», праця у благодійних їдальнях, на пунктах видачі гуманітарної допомоги, з впорядкування Алей героїв; допомога жителям області певних категорій. Вакансії сил оборони: водій, снайпер, зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів, кухар, начальник сховища, стрілець-зенітник, кулеметник та інші. Для них передбачені високий рівень оплати праці, медичне страхування, соціальний захист, навчання, а також можливе проходження курсів за кордоном.

Усі ці вакансії можна знайти на Єдиному порталі вакансій де є майже 5 тисяч пропозицій роботи по Тернопільській області.