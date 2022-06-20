На ринку гаджетів регулярно з’являються новинки, які заслуговують на увагу користувачів. Підібрати найбільш підхожий варіант буває зовсім не просто. Додатково існує думка, що якісних та доступних смартфонів не існує. Вона помилкова. Пропонуємо звернути увагу на різні телефони до 5000 грн, які стали топовими у своїй категорії. У багатьох випадках такого смартфона достатньо, щоб задовольнити потреби середньостатистичного користувача.

Xiaomi Redmi 9 — найкращий у сегменті

Однозначний лідер у категорії бюджетних телефонів. Враховуючи доступну ціну, можна отримати:

підтримку NFC;

3 Гб оперативної пам’яті;

мікрофони, які поглинають шум;

якісну та яскраву картинку на екрані з діагоналлю 6,5 дюймів;

високу якість знімання фото та відео.

Тому телефон відмінно підійде для користувача, який звик регулярно запускати ігри та робити кадри буквально на бігу, слухати музику та дивитися відео на телефоні.

Blackview A70 — значна чеснота

Оптимально підійде для тих, хто давно бажав спробувати у користуванні 11 Android, але не хотів переплачувати. Операційна система вже встановлена на телефон, тому не варто чекати оновлень. Приємно здивують три модулі камери ззаду та яскравий насичений екран. За захист даних відповідає сканер відбитка пальця. Його зручне розташування ззаду не доставляє дискомфорту. Гладкий пластиковий корпус в руках відчувається важким, не тріщить навіть від сильного натисканням пальцями.

Samsung A03 — оновлена класика

Серед ключових переваг моделі — місткий акумулятор у 5000 мАг. Його заряду вистачає на декілька днів активного використання. Користувачам також сподобається широкоформатний екран практично без рамок. Якісне зображення транслюється за допомогою фірмової матриці PLS. Вона зустрічається тільки у телефонах цього бренду. При цьому потужна начинка захована в яскравий пластиковий корпус, який приємно тримати в руках. Ви легко зможете ознайомитися і з іншими моделями смартфонів на сайті інтернет-магазину Київстар в будь-який зручний момент.