Осіннє потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 19 градусів тепла. Втім, подекуди пройдуть невеликі дощі, а також можливі тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вночі обійдеться без істотних опадів, а вдень можливі невеликі дощі.

«У суботу ніякого тобі снігу і, навпаки, підвищення температури повітря до неймовірних +15 +19 градусів. Ми якраз перебуватимемо на лінії розподілу холодного та теплого повітря. І ця межа надто тонка, щоб ідеально та ще й завчасно спрогнозувати її гойдання. Тому ми поки що спокійненько зазираємо у завтрашній день, із яким все більш-менш зрозуміло… За свіжими прогнозами, 20-го жовтня атмосферний фронт принесе дощі в Україну. Буде майже скрізь тепло: +12 +18», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, попереду – чергове осіннє потепління. Теплі сонячні дні чергуватимуться із дощовими.