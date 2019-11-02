Поліцейські продовжують пошуки підривника, який залишив вибуховий пристрій на подвір’ї ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого та спричинив серйозні тілесні ушкодження останньому.

У програмі Суспільного «ЗВІТИ. Наживо» начальник обласного управління поліції Олександр Богомол висловив переконання, що зловмисника їм затримати таки вдасться. Про це пише 0352.ua.

«Розслідуванням цього резонансного злочину займаються найкращі фахівці області та України. Нам допомагають кіберполіція та СБУ, активно працюємо над виявленням злочинця. Рано чи пізно ми його знайдемо. Земля під ним буде горіти, бо доказової бази він залишив стільки, що ми його таки ідентифікуємо. Це лише питання часу», – сказав Богомол.

Він переконаний, що зловмисник причетний і до закладення вибухового пристрою на вул. Старий ринок, коли внаслідок доторку до подарункової коробки після детонації вибухівки травмувався випадковий перехожий.

«Замах на вбивство двох людей – це дуже серйозні речі. І я навіть боюся уявити, якби ці пакунки підняла якась дитина», – зауважив головний поліцейський області.

За його словами, після двох інцидентів тернополяни стали більше дбати про безпеку на вулицях.

«Мешканці краю дуже активні ці два місяці, і за це їм хочу подякувати. За кожну інформацію про потенційно небезпечні предмети. Люди стали активнішими, часто телефонують. Ми перевірили десятки залишених сумок та пакетів і готові це й надалі робити», – сказав Богомол.