Винахідливість і креативність футболістів у їхніх стосунках з недружньо налаштованою аудиторією стадіону не перестає дивувати і навіть вражати. У рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії відбувся матч з між “Альмерією” та “Барселоною”. Гра закінчилася сенсаційною поразкою “Blaugranas” із рахунком 0:1. Під час поєдинку вболівальники “Альмерії” неодноразово ображали 18-річного іспанського футболіста “Барселони” Гаві, зокрема, обзивали його “тупим”. Врешті-решт, гравець не витримав і показав фанатам непристойний жест – потряс перед ними… власними геніталіями.

Як видно з наведеної вище інформації, футбол не є найчистішим і найшляхетнішим заняттям на світі. Однак і в ньому поціновується людське благородство. На церемонії ФІФА The Best нагороду фейр-плей отримав грузинський захисник італійського “Кремонезе” Лука Лочошвілі. Цього призу він удостоївся за вчинок, який зробив ще у лютому минулого року, коли захищав кольори австрійського “Вольфсбергера”. У матчі чемпіонату Австрії проти “Аустрії” гравець суперників Георг Тайгль знепритомнів через зіткнення головами з суперником. Лочошвілі виявився поруч і надав першу допомогу Тайглю, витягнувши його язик, щоб потерпілий не задихнувся. Це допомогло врятувати життя Тайгля. До речі, у 2017 – 2020 роках Лочошвілі вважався гравцем “Динамо” Київ, але так і не зіграв жодного матчу за першу команду.

Згідно з останньою інформацією, Сергій Ребров влітку очолить збірну України та підпише з УАФ контракт за системою 1,5+2. Він, як передбачається, завершить зі збірною відбірковий цикл Євро-2024 та проведе кваліфікацію на ЧС-2026. Інформація, озвучена раніше про те, що контракт буде підписано аж на 7 років, може підтвердитись, якщо результати головної команди за перші 3,5 роки виявляться задовільними та побудована штабом Реброва піраміда збірних доведе свою ефективність. Взагалі, цікаво, наскільки ефективною буде визнана робота Реброва уже не через півтора року, а в листопаді – після матчів відбору до Євро-2024, суперниками в яких для українців будуть збірні Англії, Італії, а на додачу – ще й не найслабшої в Європі Північної Македонії…

Головний тренер ФК “Львів” білорус Олег Дулуб розповів про те, як змінилося його ставлення до Росії після початку повномасштабної війни в Україні: “Раніше радів спортивним успіхам росіян на міжнародній арені, переживав за них. Футбол, Олімпійські ігри, інші змагання… Але зараз усе випалено зсередини. Потрібно, напевно, багато часу, щоб рани затяглися. Скільки росте трава на випаленому полі? Завжди проводжу таку аналогію стосовно нинішніх подій, нехай і утрирую. Ти живеш у квартирі. До тебе заходить сусід-алкоголік і каже: “Мені не подобається, які у тебе штори, шпалери та книги”. Починає “качати права”, хоча це не його квартира. Мало того, що він просто вривається, то ще намагається вбивати та ґвалтувати. Реакція нормальної людини в такому випадку – захищатись”…

А захисник “Львова” Олексій Дитятьєв не вдавався до алегорій, а відзначився радикальним вчинком: зняв прапор РФ зі флагштока біля готелю в Туреччині, де українська команда проводила збір. “Зовсім скоро ЗСУ зроблять це у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини”, – підписав відео 34-річний футболіст. “Трохи у вбиральні полежав біля унітаза, після чого відправився у сміття”, – додав гравець у коментарях до посту, розповівши про подальшу долю російського триколора. Дитятьєв підписав контракт з ФК “Львів” у січні цього року. До того він виступав у Казахстані і Польщі.