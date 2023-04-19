Тіло не евакуювали: що відомо про ймовірну загибель на фронті колишнього нардепа з Тернопільщини Олега Барни

Вчора місцеві та всеукраїнські ЗМІ оприлюднили інформацію про загибель відомого політика з Тернопільщини, колишнього народного депутата Олега Барни. Втім, як зазначають у бригаді, де ніс службу чоловік, наразі стверджувати про загибель бійця передчасно.

Колишній народний депутат України Олег Барна офіційно ще не вважається загиблим. Про це сказав у коментарі “Суспільному” пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Мирослав Семенюк. Тіло військового поки що не евакуювали з поля бою, але все вказує на те, що Барна загинув, пояснив Семенюк.

На загибель Олега Барни на фронті вже реагували народні депутати від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв та Ірина Геращенко, пише Фокус.

“Він був гострим. Його вчинки були спонтанними, політично, як для народного депутата, невивіреними, але щирими. Він міг послати журналіста “1+1″, йому хамив сам Зеленський, тоді ще не президент. Але він був патріотом. Це звучить так надзвичайно моторошно… Сьогодні він загинув на фронті”, — написав Ар’єв.

Геращенко повідомила, що кілька тижнів тому вона бачилася на Донбасі зі Степаном Барною (братом військового). На той момент Олег Барна воював під Вугледаром.

“Стьопа сварився на старшого брата за те, що той безбашений. Лізе в найгарячіші бої, контужений, поранений, відмовляється лікуватися, б’є окупанта без страху, залишається на передовій із побратимами. Олег загинув на Донбасі. Він служив у піхоті. Не в елітних військах, а у найважчих і найважливіших підрозділах”, — зазначила політикиня.

Нагадаємо, що першим про смерть Олега Барни на фронті повідомив 18 квітня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Згодом у Міністерстві оборони попросили не повідомляти про загибель військовослужбовців раніше, ніж про це повідомлять офіційно. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету. У ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця. Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо”, – зазначила вона.

Маляр наголосила, що працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям.

“Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом “безвісти зниклий”. А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель”, – повідомила заступниця міністра.

За її словами, вже був випадок, коли свідки бачили загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим.

“Прохання до всіх у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил: сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти; повідомляти коректно статус – “загиблий” чи “безвісти зниклий”, – додала Маляр.

Довідково

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області. У жовтні 1990 року, будучи студентом 5-го курсу, брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як “Революція на граніті”, на теперішньому Майдані Незалежності, за вихід України з СРСР.

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. 13 жовтня 2019 року на підставі комісії ЛКК військового госпіталю, внаслідок отриманих травм під час Революції гідності та внаслідок травм і хвороб, пов’язаних із виконанням завдань в зоні АТО, отримав статус інвалідності ІІІ групи як ветеран війни.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо Дядько Олег).

Народний депутат України (з 2014 по 2019 рік).

З початком російського вторгнення пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.