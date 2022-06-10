Тільки хороше: пішов з життя колишній директор тернопільського училища

Пішов із життя колишній директор Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, доктор педагогічних наук Андрій Володимирович Каплун.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.

Колектив училища висловлює щирі співчуття рідним і близьким, усім хто знав та працював з Андрієм Володимировичем.

Нехай з Богом спочиває. Вічна пам’ять!

Читайте також:

Міносвіти таки “пішло” скандального директора тернопільського училища. ВІДЕО

Ректора тернопільського училища, який ставив дітей на коліна, поновили на посаді

Скандального директора училища викрили у корупції

Директору тернопільського училища, котрий ставив дітей на коліна, заплатять 100000 гривень

Сім’ю учня, котрого побив скандальний директор училища, залякують

Тернопільські депутати “перетрусять” працівників скандального “каплунівського” училища

Скандальний директор училища Каплун побив учня?

Тернопільського “макаренка”, котрий ставив учнів на коліна, звільнили зі скандалом. ВІДЕО

Громадська рада вимагає звільнити директора училища, який знущався над дітьми

Скандал довкола тернопільського училища набирає обертів. З’явилися нові шокуючі подробиці. ВІДЕО

Скандальний директор училища з Тернополя йшов у депутати від партії Порошенка