На Тернопільщині понад триста дошкільних навчальних закладів працюють у традиційному очному форматі.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. 108 установ обрали змішану форму навчання, а 16 закладів — дистанційну.

У садках, які працюють офлайн, облаштували укриття. Усі вихованці дошкільних закладів та працівники перебувають там під час повітряної тривоги.

“Дитячі садочки на Тернопільщині продовжують роботу. В області 304 дошкільних заклади працюють у традиційному режимі. 16 – дистанційно. Змішану форму навчання обрали 108 установ. Загалом в закладах області зареєстровано 11541 дошкільнят. Майже пів тисячі — це діти, які вимушено залишили свої домівки через російське вторгнення. Наше завдання — щоб освітні заклади області стали територією безпеки, де діти почуваються захищеними”.

Додамо, для дошкільнят провели навчання з евакуації під час повітряних загроз. За дітей, під час перебування у садках, відповідають вихователі.