Тернополянин вислав незнайомці свої інтимні фото і “попав” на 20 000 гривень

Сервіси для онлайн-знайомств – це не тільки можливість завести романтичні знайомства, а й натрапити на аферистів. Слід бути вкрай обачним, адже якщо нові онлайн-знайомі миттєво зізнаються у коханні, пропонують обмінятися інтимними фото або ж просять грошей з різних причин – це шахраї.

До поліцейських за допомогою звернувся ошуканий мешканець Тернополя. Він розповів, що знайомство в інтернеті обернулося для нього втратою коштів.

В одній із соціальних мереж він познайомився з дівчиною. Вже через декілька днів переписки надто вже закохана дівчина запропонувала хлопцеві обмінятися інтимними фото. Заявник не відмовив, однак замість отримати у відповідь фото нової знайомої, одержав шокуюче повідомлення. Спритна аферистка вимагала 20 000 гривень за не розповсюдження в мережі його відвертих фото. Зрештою чоловік, задля збереження репутації, переказав гроші на вказаний рахунок, а вже тоді звернувся за допомогою в поліцію.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, що дотримуючись деяких рекомендацій, можна мінімізувати використання вашої приватної інформації: