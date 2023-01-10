Тернополянин запрошує підзарядити гаджети, зігрітися чи помитися до себе додому. Він каже, квартира однокімнатна, але прийме всіх, кому потрібна допомога.

Тернополянин приймає у себе вдома людей, яким необхідна електрика, тепло чи вода. “Пункт незламності” у квартирі Тарас Козич відкрив у кінці листопада. Тоді він виклав відеозапрошення на своїй сторінці в Інстаграмі для двох з половиною тисяч підписників, повідомляє Суспільне.

“Багато людей відгукнулось. Багато людей відписали, що якщо в них і надалі не буде тепла, світла, то вони обов’язково звернуться. Я сказав, що двері завжди відкриті”.

Тарас розповідає, з перших днів війни вирішив волонтерити. Розпочав з плетіння маскувальних сіток.

“Підписникам своїм повідомив, що потрібні тканини певного відтінку. Так ми вийшли пізніше на секонд-хенди, подивилися на тканини і я сказав, яка гама кольорів потрібна”.

Також Тарас разом з друзями купували ліки військовим.

“Мені, здається, що на початку повномасштабного вторгнення багато з нас очікували, що зараз за годину-дві буде наступ на всю західну Україну. Потрібно буде брати зброю, яка є і йти обороняти свою землю. Думки були десь в такому напрямку. Коли вже пройшло стільки часу, на цей час, складається розуміння того, що це не так просто, як виявилося зайти і пройти всю Україну. ЗСУ боронять хоробро і достойно кордони, які є на цю мить. Вони повертають нашу державу. Вже стає спокійніше”.

Чоловік працює ведучим та організатором розважальних заходів. Він каже, на початку повномасштабної війни роботи не було.

“Коли вже пройшло декілька місяців, поступово відроджується культурний напрямок. Весь час сидіти вдома, в новинах, черпати негатив, то можна трішки зійти з розуму”.

Тарас Козич говорить, “Пункт незламності”у його квартирі працюватиме доки це буде потрібно людям.

“Ми на своїй землі і за нами правда. Не ми прийшли до когось додому, нахабно відкриваючи двері ногами, вбиваючи господарів, претендуючи на їхню домівку”.