Повідомлення про виграш іномарки отримав вже не один мешканець області.

Люди радіють нечуваній удачі та, не пересвідчившись ані в достовірності, ані в законності акції, спішать пересилати гроші на рахунки. Як результат, поповнюють список жертв шахрайства.

Одне із таких смс про шалений виграш отримав мешканець Тернопільського району. Усі подробиці чоловікові пропонували дізнатись номером телефону вказаний в повідомленні. В удачу чоловік повірив. Зателефонував до представника акції та дізнався: щоб отримати довгоочікуваний подарунок, чоловіка попросили заплатити певний процент від вартості новенької іномарки “Шкода” за послуги перевезення та оформлення документів.

Потерпілий, усе ще окрилений радістю від виграшу, одразу подався до терміналу. Чоловік перерахував 22 тисячі гривень на невідомий рахунок. Став чекати повідомлення, не підозрюючи що вже став жертвою шахрайства. Однак дива не сталося: автомобіля мешканець району та і не дочекався, а гроші пропали. Довелося йти в поліцію.