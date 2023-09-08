«Переідентифікація» банківської картки від шахраїв. Що це за послуга, – житель обласного центру так і не збагнув, коли про необхідність її проведення з банківською карткою наполіг невідомий чоловік. Потерпілий зрозумів лише згодом – це шахрайський трюк на який він попався.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернуся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, на мобільний йому зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку, клієнтом якого він є, і повідомив про необхідність проведення переідентифікації картки з метою захисту коштів. Чоловік виконав усі вимоги незнайомця і, як наслідок, втратив майже 30 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські нагадують: банківські працівники ніколи не телефонують клієнтам! Тому «байки» від так званих співробітників служби безпеки будь якого банку – це все ретельно продумана шахрайська схема.

Зміст «байки» може трохи різнитися: то хтось хоче зняти ваші гроші, то потрібно перерахувати свої статки на резервний рахунок, то ваша картка вже заблокована, або буде заблокована та інші.

Правила безпеки: не слухайте таких «співробітників банку», одразу переривайте бесіду; ніколи і нікому не кажіть даних вашої банківської картки чи зміст смс-повідомлень, які почали надходити на ваш телефон; якщо у вас виникли якісь сумніви – підіть до найближчого відділення банку, клієнтом якого ви є.

Якщо ви знатимете свої права і будете відповідальними та уважними, ніхто і ніколи не зможе вас обдурити.